Адвокат о квартире, принадлежавшей Долиной: ничего Лурье не продает Адвокат Свириденко опровергла информацию о продаже бывшей квартиры Долиной

Москва20 июл Вести.Полина Лурье, купившая у певицы Ларисы Долиной 5-комнатную квартиру в московском районе Хамовники, не собирается ее продавать, заявила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее сказала юрист

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лурье так и не переехала в купленную квартиру и даже не начала там ремонт, поскольку намерена ее продать. Называлась также сумма, которую якобы собирается выручить владелица, – 200 миллионов рублей.

Лурье и Долина судились за квартиру почти год. В результате Верховный суд в декабре 2025 года постановил, что право собственности на недвижимость остается за Лурье.

Квартира, являвшаяся предметом спора, расположена в девятиэтажном доме, построенном в 1997 году. В доме, который стоит неподалеку от набережной Москвы-реки, между станциями метро "Фрунзенская" и "Парк культуры", всего 17 квартир.