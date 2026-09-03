Москва3 сенВести.Квартира на 1-й Тверской-Ямской улице, о продаже которой сообщали ранее в СМИ, не имеет отношения к Владимиру Высоцкому и его семье. Об этом сообщил сын актера и поэта Никита Высоцкий в беседе с ТАСС.
Также информация о распродаже имущества артиста не соответствует действительности.
Нет, квартира на 1-й Тверской-Ямской никакого отношения к отцу моему и к моей семье не имеет. Меня замучили уже звонками. Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это – неправдаприводятся слова Никиты Высоцкого
По словам сына артиста, у Владимира Высоцкого было несколько квартир, а на Тверской-Ямской он даже не снимал квартиру.
То есть, может, это была квартира, в которую он зашел два раза. А так, у него была квартира на Малой Грузинской, дом 28. И в этой квартире действительно я живу до сих поруточнил Никита
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что квартиру, где якобы долгое время жил Владимир Высоцкий, продает за 170 миллионов рублей его сын.