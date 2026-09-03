Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца в центре Москвы Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца за 170 млн рублей

Москва3 сен Вести.Квартира на 1-й Тверской-Ямской улице, о продаже которой сообщали ранее в СМИ, не имеет отношения к Владимиру Высоцкому и его семье. Об этом сообщил сын актера и поэта Никита Высоцкий в беседе с ТАСС.

Также информация о распродаже имущества артиста не соответствует действительности.

Нет, квартира на 1-й Тверской-Ямской никакого отношения к отцу моему и к моей семье не имеет. Меня замучили уже звонками. Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это – неправда приводятся слова Никиты Высоцкого

По словам сына артиста, у Владимира Высоцкого было несколько квартир, а на Тверской-Ямской он даже не снимал квартиру.

То есть, может, это была квартира, в которую он зашел два раза. А так, у него была квартира на Малой Грузинской, дом 28. И в этой квартире действительно я живу до сих пор уточнил Никита

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что квартиру, где якобы долгое время жил Владимир Высоцкий, продает за 170 миллионов рублей его сын.