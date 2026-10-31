Москва31 окт Вести.Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария после смерти в январе этого года матери Гитаны Аркадьевны Леонтенко продолжает "отбиваться" от судебных исков, пишет KP.RU.

Мария – инвалид детства с тяжелой формой ДЦП. После смерти матери она вступила в наследство, которое теперь оспаривает Наталья Дрожжина.

Издание отмечает, что дочери знаменитого актера отошли 2/3 в четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича, треть этой элитной жилплощади в самом центре Москвы с видом на Кремль давно принадлежала Марии.

Кроме того, женщина получила право взыскать со своих так называемых "благодетелей" Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной долги в размере 24 миллиона рублей (эти деньги они сняли со счетов Гитаны Аркадьевны).

В 2023 году Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили срок по делу о мошенничестве с имуществом Баталовых, Дрожжиной дали 4 года условно.

Дрожжина через суд пытается лишить Марию Баталову наследства родителей говорится в публикации

Представитель Марии Баталовой Татьяна Киреенко назвала этот иск абсурдным, поскольку Мария – единственная дочь Гитаны Аркадьевны.

Однако цель этого иска, по ее словам, понятна: Цивин и Дрожжина должны были вернуть Гитане Леонтенко 24 миллиона рублей, но не вернули и не хотят возвращать.

Мария Баталова имеет право истребовать этот долг как единственная наследница своей матери, но Дрожжина это оспаривает, пояснила Киреенко.