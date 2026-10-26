Москва26 окт Вести.Оксана Самойлова просит суд временно ограничить рэпера Джигана в родительских правах, рассказала SHOT адвокат блогера.

На данный момент Джиган проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле.

Самойлова запрашивает меру сроком на полгода. В этот период Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) сможет видеться с тремя дочерьми и сыном только с согласия Оксаны и исключительно в трезвом состоянии говорится в публикации

Поводом стал летний инцидент (в ночь с 3 на 4 июля) в их подмосковном доме, когда рэпер сорвался, устроил стрельбу из карабина "Сайга" и угрожал персоналу в присутствии детей. Старшая дочь Ариэла в тот момент писала маме об угрозах со стороны отца.

По словам представителя блогера, Оксана надеется, что за время лечения в реабилитационном центре в Израиле состояние бывшего мужа улучшится, он восстановится и в будущем сможет безопасно общаться с детьми. Сейчас они не поддерживают общение.

В свою очередь представители Джигана называют историю со стрельбой преувеличением и фейком и утверждают, что в иске не раскрыты веские основания для ограничения прав.

Судебный процесс об ограничении родительских прав музыканта засекречен. Суд пока не вынес финальный вердикт, но если иск блогерши одобрят, формат и правила встреч Джигана с детьми будут строго регламентированы судебным решением.

Ранее сообщалось, что защита Самойловой заявила о готовности к диалогу с Джиганом.