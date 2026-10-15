Москва15 октВести.Беседа по делу об ограничении рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) в родительских правах пройдет 26 октября, сообщает KP.RU.
Иск в суд подала бывшая жена артиста Оксана Самойлова еще 24 сентября. Позже, 7 октября, судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за неуплаты алиментов.
По данным издания, в иске речь идет об ограничении родительских прав на полгода. В этот период Денис Устименко-Вейнштейн сможет видеться с детьми только с разрешения матери и при условии, что будет находиться в трезвом состоянии.
Похоже, Оксана дает ему шанс исправиться. Иначе могла бы требовать и лишения правпишет автор материала
В ночь на 4 июля Джиган, по данным СМИ, открыл стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен". Сообщалось, что он около десяти часов удерживал охранников и обслуживающий персонал. Музыкант был вооружен карабином "Сайга-9" и обвинял сотрудников в различных нарушениях, включая возможную утечку информации. После инцидента рэпер отправился на реабилитацию в рехаб-центр в Израиле. ИС "Вести" показывала кадры внутреннего двора дома Джигана, снятые после происшествия со стрельбой.
У рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой четверо детей. Бывшие супруги прожили в браке 14 лет.