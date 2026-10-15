Беседа по делу об ограничении Джигана в родительских правах пройдет 26 октября

Стала известна дата беседы по делу об ограничении Джигана в родительских правах Беседа по делу об ограничении Джигана в родительских правах пройдет 26 октября

Москва15 окт Вести.Беседа по делу об ограничении рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) в родительских правах пройдет 26 октября, сообщает KP.RU.

Иск в суд подала бывшая жена артиста Оксана Самойлова еще 24 сентября. Позже, 7 октября, судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за неуплаты алиментов.

По данным издания, в иске речь идет об ограничении родительских прав на полгода. В этот период Денис Устименко-Вейнштейн сможет видеться с детьми только с разрешения матери и при условии, что будет находиться в трезвом состоянии.

Похоже, Оксана дает ему шанс исправиться. Иначе могла бы требовать и лишения прав пишет автор материала

В ночь на 4 июля Джиган, по данным СМИ, открыл стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен". Сообщалось, что он около десяти часов удерживал охранников и обслуживающий персонал. Музыкант был вооружен карабином "Сайга-9" и обвинял сотрудников в различных нарушениях, включая возможную утечку информации. После инцидента рэпер отправился на реабилитацию в рехаб-центр в Израиле. ИС "Вести" показывала кадры внутреннего двора дома Джигана, снятые после происшествия со стрельбой.

У рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой четверо детей. Бывшие супруги прожили в браке 14 лет.