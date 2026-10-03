Суд зарегистрировал иск Самойловой, требующей проживания детей с ней Суд зарегистрировал иск Самойловой о месте жительства детей

Москва3 окт Вести.В суде зарегистрировали иск блогера Оксаны Самойловой к рэперу Джигану, в котором она требует, чтобы дети жили с ней. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на адвоката Самойловой Марину Дубровскую.

Иск блогера Оксаны Самойловой к рэперу Джигану (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) об ограничении его в родительских правах зарегистрирован говорится в публикации

Исковое заявление блогер направила 24 сентября. Помимо определения места жительства детей, Самойлова просит ограничить Джигана в родительских правах.

Джиган и Оксана Самойлова расписались в 2012 году. За годы брака у них появились четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид. В 2025 году Самойлова решила развестись.

Ранее вокруг Джигана разгорелся скандал. Самойлова рассказала об эпизоде, когда рэпер в измененном состоянии сознания ходил по всему дому и стрелял из оружия.