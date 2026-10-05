Оксана Самойлова рассказала о своем тяжелом моральном состоянии Оксана Самойлова сообщила о попытках взломать ее соцсети

Москва5 окт Вести.Блогер Оксана Самойлова рассказала в своих аккаунтах в соцсетях, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии из-за утечки информации о ее номере телефона, сообщает NEWS.ru.

Бывшая жена рэпера Джигана сообщила, что теперь неизвестные, зная ее номер, пытаются получить доступ к ее соцсетям и другим сервисам.

Мои душа и психика в аду бесконечном. Мне каждый день приходится делать вид, что я справляюсь. А я не то чтобы справляюсь, я где-то на грани рассказала Самойлова

По словам Самойловой, она старается продолжать жить и заниматься повседневными делами, в том числе ради детей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве зарегистрировал иск Самойловой об ограничении ее бывшего мужа рэпера Джигана в родительских правах.