Оксана Самойлова отказалась писать заявление на Джигана из страха перед ним

Оксана Самойлова не стала заявлять на Джигана, потому что боялась его Оксана Самойлова отказалась писать заявление на Джигана из страха перед ним

Москва26 окт Вести.Модель и блогер Оксана Самойлова не стала писать заявление на своего бывшего мужа рэпера Джигана (Дениса Устименко) из страха перед ним. Об этом Baza сообщает в MAX.

По данным канала, охранник семьи, в которого Джиган стрелял, не пришел на опрос, но у следователей есть аудиозапись, в которой он рассказывал о нападении.

Также Baza пишет, что рэпера проверяют по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы.

Ранее широкий резонанс вызвала новость о том, что в ночь на 4 июля Джиган, по данным СМИ, открыл стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен". Он около десяти часов удерживал охранников и обслуживающий персонал, будучи вооруженным карабином "Сайга-9". При этом рэпер обвинял сотрудников в различных нарушениях, в том числе в возможной утечке информации.

После скандальной новости Джиган отправился в реабилитационный центр в Израиле.