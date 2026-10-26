Москва26 октВести.Модель и блогер Оксана Самойлова не стала писать заявление на своего бывшего мужа рэпера Джигана (Дениса Устименко) из страха перед ним. Об этом Baza сообщает в MAX.
По данным канала, охранник семьи, в которого Джиган стрелял, не пришел на опрос, но у следователей есть аудиозапись, в которой он рассказывал о нападении.
Также Baza пишет, что рэпера проверяют по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы.
Ранее широкий резонанс вызвала новость о том, что в ночь на 4 июля Джиган, по данным СМИ, открыл стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен". Он около десяти часов удерживал охранников и обслуживающий персонал, будучи вооруженным карабином "Сайга-9". При этом рэпер обвинял сотрудников в различных нарушениях, в том числе в возможной утечке информации.
После скандальной новости Джиган отправился в реабилитационный центр в Израиле.