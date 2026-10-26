Адвокат Кузнецова: защита Самойловой открыта к диалогу с Джиганом

Защита Самойловой заявила о готовности к диалогу с Джиганом Адвокат Кузнецова: защита Самойловой открыта к диалогу с Джиганом

Москва26 окт Вести.Защита блогера Оксаны Самойловой готова обсудить с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) возможность урегулирования спора об ограничении его родительских прав. При этом предложений о заключении мирового соглашения пока не поступало, сообщила адвокат Самойловой Ирина Кузнецова.

Мировых соглашений пока не поступало, но мы открыты к диалогу отметила Кузнецова

Самойлова подала иск после инцидента, который, по данным Telegram-канала Mash, произошел в начале июля.

Утверждается, что Джиган стрелял в сотрудников на территории своего дома в Подмосковье и удерживал их около десяти часов.

По информации канала, один из пострадавших получил ранения руки и ноги. В момент происшествия в доме находились дети артиста.

Позднее рэпера принудительно направили в реабилитационный центр в Израиле. В подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что по факту произошедшего проводится проверка.

Исковые требования Самойловой включают ограничение Джигана в родительских правах в отношении всех четверых несовершеннолетних детей, а также определение их места жительства с матерью.

Бывшие супруги развелись в апреле 2026 года после более чем 13 лет брака. У них четверо несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова не стала подавать заявление на Джигана, потому что боялась его.