Опубликованы кадры рехаб-центра в Израиле, где Джиган проходит реабилитацию Журналист Пашков запечатлел рехаб в Израиле, где проходит реабилитацию Джиган

Москва25 сен Вести.Элитный рехаб-центр "Феникс", где проходит реабилитацию рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), расположен в израильском приморском городе Ришон-ле-Цион. Сам район небольшой, там находятся достаточно старые виллы, в одной из них и лечится российский исполнитель. Подробностями с места событий поделился журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

По некоторым данным, Джиган находится в израильском рехабе с августа, курс реабилитации он взял на три месяца, что обойдется в 36 тысяч долларов.

Стоимость такого лечения обходится пациенту в 12 тысяч долларов в месяц. Джиган, по некоторым данным, взял трехмесячный курс. Этот курс включает и проживание в этой вилле под красной черепичной крышей, и четырехразовое питание, и лечение, а процедуры в этом рехабе проходят с раннего утра до позднего вечера. На территории учреждения есть бассейн рассказал журналист

По словам Пашкова, условия проживания в рехабе достаточно свободные, из-за чего исполнитель может свободно покидать виллу.

Условия его проживания достаточно комфортные и вольготные. Джигана отпускают за пределы клиники. Он может выйти за пределы этого серого металлического забора, направиться в соседнюю синагогу добавил он

Джиган устроил стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке, удерживая около 10 часов охрану и обслуживающий персонал, МВД инициировало проверку после произошедшего. Инцидент произошел в ночь на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен". Вооруженный карабином "Сайга-9" музыкант обвинил сотрудников в разных преступлениях, в том числе в утечке информации. После этого инцидента рэпер лег на реабилитацию в элитный рехаб-центр в Израиле.

ИС "Вести" опубликовала эксклюзивные кадры внутреннего двора особняка Джигана в Подмосковье после инцидента со стрельбой. В свою очередь сам исполнитель опровергает сообщения о выстрелах и назвал появившуюся в СМИ информацию ложью и провокацией. Появившееся видео, по словам Джигана, — съемка для нового трека.

По последним данным, полиция начала проверку по факту инцидента.