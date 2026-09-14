Юрист рассказала, могут ли у певицы Долиной отобрать ее новую квартиру Адвокат: у Долиной не отнимут квартиру из-за проблем с законом у экс-владельца

Москва14 сен Вести.Государство не лишит певицу Ларису Долину ее новой квартиры из-за криминального прошлого ее прежнего владельца. Об этом KP.RU заявила адвокат Елена Сенина.

Долина ранее сообщила, что ее новую квартиру ей подарили "влиятельные люди", жилье оценивается стоимостью в 250 млн рублей. После стало известно, что предыдущим владельцем жилья был бизнесмен Игорь Райхельсон, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, и он находится в розыске.

Если окажется, что квартира была приобретена прежним собственником на денежные средства, нажитые преступным путем, то она изъята в доход государства у Долиной не будет. В этом случае Долина является добросовестным приобретателем. Изъятие возможно только в случае, если новый собственник знал или должен был знать о преступлении, или фактически деньги не передавались, а квартиру просто "переписали" на новое лицо, чтобы избежать конфискации. Но, будем надеяться, что Лариса Александровна в этот раз в преступных схемах не участвовала заявила Сенина

Также юрист прокомментировала ситуацию с налогом на сделку по новой квартире певицы.

Если влиятельные друзья сначала купили жилплощадь, а потом подарили, то с дарения будет налог 13%. Если стоимость квартиры 250 млн, то в таком случае Долина заплатила бы налог в размере 32,5 млн рублей. Скорее всего, ей дали деньги, и после этого она купила жилье. То есть была сделка купли-продажи, при которой Лариса Александровна никакой налог не платит. Затем она без проблем могла подарить шикарную квартиру дочери, так как дарение между близкими родственниками налогом не облагается отметила адвокат

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, обманувших ее при продаже квартиры в Хамовниках. В сентябре суд взыскал в пользу певицы с двух из четырех обманувших ее преступников свыше 114 млн рублей.