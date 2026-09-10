Певица Лариса Долина заявила, что мошенники с ней никогда не расплатятся

Лариса Долина сделала заявление о скандале с мошенниками Певица Лариса Долина заявила, что мошенники с ней никогда не расплатятся

Москва10 сен Вести.Народная артистка России Лариса Долина заявила, мошенники, обманувшие ее с квартирой в Хамовниках, никогда не смогут расплатиться с ней. Такое заявление певица сделала, комментируя решение суда о взыскании 114 млн рублей в ее пользу.

Они никогда не расплатятся со мной. У меня же все отняли. Все, что я копила за все годы моего гастрольного графика и так далее, у меня же все украли, кроме квартиры, все мои сбережения цитирует Долину РИА Новости

При этом артистка выразила уверенность, что мошенники "никогда в жизни не смогут расплатиться" даже с ее внучкой.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд вынес решение по иску Долиной к двум из четырех обманувших ее мошенников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. С них взыщут 114 млн 120 тыс. рублей и госпошлину в размере 335 тыс. рублей.