С обманувших Ларису Долину мошенников взыскали более 114 млн рублей Более 114 млн рублей взыскали с мошенников, обманувших Ларису Долину

Москва8 сен Вести.Лефортовский суд вынес решение по иску певицы Ларисы Долиной к двум из четырех обманувших ее мошенников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе​​​. С них взыщут 114 миллионов 120 тысяч рублей и госпошлину в размере 335 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Исковые требования… удовлетворить, взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублей говорится в сообщении

В иске также был заявлен Артур Каменецкий, но суд выделил исковые требования в его отношении в отдельное дело, так как пока невозможно установить его местонахождение.