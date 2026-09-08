Москва8 сенВести.Лефортовский суд вынес решение по иску певицы Ларисы Долиной к двум из четырех обманувших ее мошенников — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе. С них взыщут 114 миллионов 120 тысяч рублей и госпошлину в размере 335 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Исковые требования… удовлетворить, взыскать солидарно… денежные средства 114 миллионов 120 тысяч рублейговорится в сообщении
В иске также был заявлен Артур Каменецкий, но суд выделил исковые требования в его отношении в отдельное дело, так как пока невозможно установить его местонахождение.