ТАСС: фигурант дела о квартире Долиной ушел на СВО

Участник аферы с квартирой Ларисы Долиной ушел на СВО ТАСС: фигурант дела о квартире Долиной ушел на СВО

Москва31 июл Вести.Один из фигурантов громкого дела с квартирой певицы Ларисы Долиной ушел на спецоперацию, сообщает ТАСС.

Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО, говорится в сообщении агентства.

По решению суда дело в отношении Леонтьева выделено в отдельное производство и приостановлено.

31 июля Лефортовский суд должен был приступить к рассмотрению иска Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой Анжеле Цырульниковой, Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе о возмещении вреда.

Балашихинский суд ранее признал за Долиной право на возмещение имущественного вреда в размере 176 млн 141 тысячи рублей.