Москва31 июлВести.Один из фигурантов громкого дела с квартирой певицы Ларисы Долиной ушел на спецоперацию, сообщает ТАСС.
Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО, говорится в сообщении агентства.
По решению суда дело в отношении Леонтьева выделено в отдельное производство и приостановлено.
31 июля Лефортовский суд должен был приступить к рассмотрению иска Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой Анжеле Цырульниковой, Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе о возмещении вреда.
Балашихинский суд ранее признал за Долиной право на возмещение имущественного вреда в размере 176 млн 141 тысячи рублей.