Основатель элитного агентства Олег Торбосов потерял деньги и квартиру в Дубае Участник сделки с квартирой Долиной потерял недвижимость в Дубае из-за махинаций

Москва23 июл Вести.Олег Торбосов, возглавляющий агентство по продаже элитной недвижимости, которое фигурировало в сделке с квартирой Ларисы Долиной, лишился собственной квартиры в Дубае. Причиной стали мошеннические действия прежних хозяев жилья. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По словам Торбосова, он приобрел квартиру у второго собственника, который при покупке убедил прежнюю хозяйку вдвое занизить стоимость в документах, чтобы сократить сумму пошлины. Позже эту сделку отменили, и суд вернул квартиру прежней владелице. При этом сам Торбосов уже был новым собственником.

В итоге квартира отошла прежней хозяйке, продавец остался с деньгами Торбосова, а сам он лишился и жилья, и средств.

Женщина получила квартиру обратно, человек остался с моими деньгами, а я лишился и квартиры, и денег рассказал Олег Торбосов

Сейчас бизнесмен готовит иск и намерен добиваться наложения ареста на недвижимость.