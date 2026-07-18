У арестованного экс-главы департамента Минпромторга Колобова есть жилье в ОАЭ Экс-глава департамента Минпромторга Колобов имеет недвижимость в ОАЭ

Москва18 июл Вести.Арестованный по делу о мошенничестве бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов владеет недвижимостью в Дубае, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, Колобов владеет недвижимостью в Дубае. Его супруга имеет вид на жительство в ОАЭ отметил собеседник агентства

Он также уточнил, что в собственности экс-чиновника находится также дом в подмосковном Сколково, который оценивают в 500 млн рублей.

Об аресте Колобова стало известно накануне. Мужчина был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в рамках дела о мошенничестве. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя МВД и заключил бывшего чиновника под стражу до 16 сентября.

По версии следствия, Колобов может быть причастен к хищению средств, которые были выделены на реализацию инновационных проектов в рамках импортозамещения. Общая сумма ущерба может составлять около одного миллиарда рублей.