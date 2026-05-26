В Санкт-Петербурге покупательнице вернули квартиру, проданную хозяином под влиянием мошенников. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщает в MAX.
Иск актера Кирилла Ульянова к покупательнице его квартиры рассмотрел Санкт-Петербургский городской суд.
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке иск Кирилла Ульянова к Эльбе Гергиевой, встречный иск Гергиевой к Ульянову… Суд всем в удовлетворении требований отказал. Квартира остается у Гергиевойговорится в сообщении
Ранее Петроградский районный суд Петербурга принял решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры. Гергиеву обязали вернуть жилье, а актера – полученные от покупательницы 19,5 млн рублей.