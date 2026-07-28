Москва28 июлВести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к принудительному взысканию с народной артистки России Ларисы Долиной административного штрафа Госавтоинспекции на сумму 750 рублей. Об этом свидетельствуют материалы исполнительного производства из базы данных службы.
Согласно документам, исполнительное производство в отношении певицы было возбуждено 22 июля текущего года.
Основанием для взыскания послужил акт, выданный центром автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, подведомственным Главному управлению МВД по Москве.
Причины, по которым штраф не был оплачен своевременно, в материалах не уточняются.
Ранее стало известно, что житель Тульской области лишился машины из-за неоплаты более 2 тысяч штрафов.