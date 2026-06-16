Скандальная гонщица Багдасарян попала под суд, теперь – из-за долгов Стритрейсерша Багдасарян задолжала ФНС и вновь предстанет перед судом

Москва16 июн Вести.Московской стритрейсерше Маре Багдасарян снова предстоит судебное разбирательство. На этот раз она задолжала ФНС, сообщает "Российская газета".

Как отмечает источник, у бывшей участницы гонок по улицам Москвы образовалась задолженность перед УФНС по Кировской области. Суд назначен на июль 2026 года.

В августе 2025 года уже сообщалось о том, что Багдасарян задолжала налоговым органам 1,5 миллиона рублей. Тогда же за ней числился и штраф в 2 000 рублей за проезд по платной дороге.

С 2017 года Мара Багдасарян пожизненно лишена водительских прав.