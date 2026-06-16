Москва16 июнВести.Московской стритрейсерше Маре Багдасарян снова предстоит судебное разбирательство. На этот раз она задолжала ФНС, сообщает "Российская газета".
Как отмечает источник, у бывшей участницы гонок по улицам Москвы образовалась задолженность перед УФНС по Кировской области. Суд назначен на июль 2026 года.
В августе 2025 года уже сообщалось о том, что Багдасарян задолжала налоговым органам 1,5 миллиона рублей. Тогда же за ней числился и штраф в 2 000 рублей за проезд по платной дороге.
С 2017 года Мара Багдасарян пожизненно лишена водительских прав.