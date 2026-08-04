Стримершу, оставившую место ДТП в Москве, суд лишил водительских прав В Москве суд лишил водительских прав стримершу, которая оставила место ДТП

Москва4 авг Вести.Мировой судья судебного участка №23 района Москворечье-Сабурово Москвы лишил прав на один год и шесть месяцев стримера Сабину Хамдамову. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

Женщина уехала с места дорожно-транспортного происшествия.

Суд признал Хамдамову С. Т. виновной в указанном правонарушении и назначил ей административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев отмечается в сообщении

Установлено, что Хамдамова 13 июля была за рулем Mercedes-Benz. На Каширском шоссе она совершила ДТП с Haval Jolion, после чего не остановилась и скрылась с места аварии. Позже ее остановили сотрудники ГАИ.