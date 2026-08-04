Полиция несколько километров преследовала гонщицу по трассам Москвы

Женщина на иномарке без госзнаков устроила погоню с сотрудниками ДПС в Москве Полиция несколько километров преследовала гонщицу по трассам Москвы

Москва4 авг Вести.Неоднократное грубое нарушение ПДД женщиной-водителем зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Южного административного округа Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дежурившие на Варшавском шоссе столицы полицейские потребовали остановить транспортное средство без государственных регистрационных знаков, но женщина, управлявшая им, проигнорировала законное требование и продолжила движение.

Сотрудники полиции начали преследование автомобиля.

Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться говорится в публикации Ирины Волк в Telegram-канале

Пытаясь скрыться, женщина-водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд, совершала опасные маневры и даже пыталась спровоцировать столкновение с патрульным мотоциклом.

Госавтоинспекторы задержали ее на 28 километре МКАД. В отношении нарушительницы было составлено 28 административных материалов по нескольким статьям КоАП РФ, уточнила официальный представитель МВД.