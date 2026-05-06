Baza: разбитая во вчерашнем ДТП Ferrari репера Navai не состояла на учете ГИБДД

Baza: разбитая Ferrari репера Navai не состояла на учете ГИБДД Baza: разбитая во вчерашнем ДТП Ferrari репера Navai не состояла на учете ГИБДД

Москва6 мая Вести.Автомобиль Ferrari репера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), попавший вчера в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, не состоял на учете ГИБДД. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным канала, спорткар, оценивающийся примерно в 55 млн рублей, принадлежит музыканту.

В ГИБДД машину не регистрировали и госномеров у нее не было. Повреждённый автомобиль восстановить уже невозможно, а уцелевшие детали оказались неликвидом и на рынке разбора в России спроса не имеют сказано в сообщении, опубликованном у Baza в мессенджере MAX

Представитель дилерского центра Ferrari в ОАЭ сообщил интернет-изданию, что одной из возможных причин ДТП могла стать разница давления в шинах. По его словам, если в одном из колес давление было ниже, чем в другом, то при резком разгоне и передаче огромной мощности на колеса автомобиль могло резко увести в сторону.

Вечером 5 мая Ferrari врезалась в светофор на Зубовском бульваре. В салоне авто находился Navai и еще один человек. В результате автоаварии никто не пострадал. Как сообщал дептранс, музыканта за ДТП могут лишить водительских прав.

В тот же день в результате наезда мотоцикла на западе Москвы погибла 34-летняя актриса и известный блогер Ксения Добромилова. Она снималась в клипе "Девочка-война" рэперов HammAli & Navai.