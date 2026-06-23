Москва23 июнВести.В центре Москвы на Смоленской набережной произошло дорогое ДТП. Столкнулись Ferrari Purosangue стоимостью около 60 миллионов рублей и BMW 7 ценой примерно 15 миллионов. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.
Многомиллионное ДТП у Дома Правительства РФ. По данным SHOT, на Смоленской набережной столкнулись Ferrari Purosangue (≈₽60 млн) и BMW 7 (≈₽15 млн)говорится в публикации
Водитель Ferrari пытался резко развернуться через направляющий островок, а сзади уже мчался BMW. В итоге оба автомобиля вылетели на встречную полосу.
К счастью, люди не пострадали – серьезно пострадали только кошельки владельцев.
Все обстоятельства аварии выясняются.