На Смоленской набережной в Москве разбились элитные авто, пострадавших нет

Москва23 июн Вести.В центре Москвы на Смоленской набережной произошло дорогое ДТП. Столкнулись Ferrari Purosangue стоимостью около 60 миллионов рублей и BMW 7 ценой примерно 15 миллионов. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

Многомиллионное ДТП у Дома Правительства РФ. По данным SHOT, на Смоленской набережной столкнулись Ferrari Purosangue (≈₽60 млн) и BMW 7 (≈₽15 млн) говорится в публикации

Водитель Ferrari пытался резко развернуться через направляющий островок, а сзади уже мчался BMW. В итоге оба автомобиля вылетели на встречную полосу.

К счастью, люди не пострадали – серьезно пострадали только кошельки владельцев.

Все обстоятельства аварии выясняются.