Москва11 мая Вести.Московские автосалоны премиум-класса готовы подарить рэперу Navai (Наваи Бакиров) новую Ferrari, аналогичную той, которую он разбил в аварии на Зубовском бульваре, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей салонов.

Во вторник, 5 мая Navai попал в аварию у метро "Парк культуры". В результате инцидента никто не пострадал.

Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается ее цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз - не знаем сказали в автосалоне, расположенном в Сокольниках

Среди салонов, готовых подарить рэперу новое авто, также дилеры в Хамовниках и на Тверской, а также некоторые частные лица.