Суд прекратил дело о банкротстве гонщицы Мары Багдасарян Суд прекратил производство по делу о признании банкротом гошщицы Мары Бандасарян

Москва13 июл Вести.Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве скандально известной гонщицы Мары Багдасарян, передает Telegram-канал "112".

Причиной стало то, что московская стритрейсерша уже получила статус банкрота по решению другой инстанции.

Суд прекратил дело о банкротстве гонщицы-мажорки Мары Багдасарян. Самой ее не было на заседании: она опоздала, потому что пила кофе с друзьями. Дело прекратили из-за того, что девушка уже признана банкротом другим судом. Сама Багдасарян сообщила… что не понимает, каким образом было принято это решение говорится в сообщении источника

Отмечается, что, по словам Багдасарян, ей "пришло уведомление, что Кировский суд сделал из нее банкрота", при этом она не понимает, "кто это вообще".

Новые судебные разбирательства в отношении гонщицы связаны с ее долгами перед ФНС.

Мара Багдасарян получила широкую известность благодаря участию в уличных гонках и нарушениям ПДД, в том числе с полицейскими погонями.

В 2015 году она стала участницей смертельного ДТП на Кутузовском проспекте, когда автомобиль, в котором она находилась, вылетел на встречную полосу. В результате погибли три человека, а сама Багдасарян получила тяжелые травмы.

В марте 2017 года суд вынес решение о пожизненном лишении Мары Багдасарян водительских прав. При этом она продолжала садиться за руль.