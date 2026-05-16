Уголовное дело против актрисы Артамоновой о конфликте на парковке прекратили

Уголовное дело в отношении актрисы Артамоновой о драке на парковке закрыли Уголовное дело против актрисы Артамоновой о конфликте на парковке прекратили

Москва16 мая Вести.В отношении актрисы столичного театра Et Cetera Анны Артамоновой прекращено преследование по уголовному делу о конфликте на парковке в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

По данным следствия, дело закрыто в связи с совершением действий, квалифицированных как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ).

Артамонова совершила правомерное пресечение общественно опасного посягательства при защите своих интересов указывается в публикации

Основанием для применения самообороны стал тот факт, что в ходе конфликта "женщина защищала интересы детей", заключается в статье.

В январе у актрисы произошла перепалка из-за парковки с тремя мужчинами, которые затем напали на ее сына и его друга. В попытке защитить сына она задела ножом одного из обидчиков. Против Артамоновой возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.