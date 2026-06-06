Лариса Долина может лишиться своего участка в Подмосковье из-за жалобы соседа МВД проверит участок Ларисы Долиной из-за пруда и сброса сточных вод

Москва6 июн Вести.По инициативе бизнесмена Глеба Рыськова Министерство внутренних дел намерено провести проверку в отношении певицы Ларисы Долиной. Предметом разбирательства стал незаконный сброс сточных вод с пруда, который артистка возвела на своём подмосковном участке с нарушением закона. Об этом сообщает Telegram‑канал «112».

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, перекрывать свободный доступ к водным объектам недопустимо. Глеб Рыськов также считает, что строительные работы нанесли ущерб почвенному слою, а в настоящий момент сточные воды из пруда Долиной попадают в ручей.