Москва8 сенВести.Лариса Долина приобрела новое жилье в жилом комплексе "Премьер". Квартира обошлась примерно в 250 миллионов рублей и оформлена на дочь певицы Ангелину во избежание новых историй с мошенниками. Прежним владельцем этой квартиры был пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон, который сейчас объявлен в международный розыск, сообщает SHOT.
Сейчас Райхельсона обвиняют в мошенничестве на 5,1 млрд рублей у крупнейшего производителя титана в РФ, компании "ВСМПО-Ависма"говорится в сообщении
Игорь Райхельсон – музыкант, занимавшийся торговлей цветными металлами и титаном. Он был совладельцем компании Interlink Metals and Chemicals S.A.