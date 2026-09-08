Лариса Долина переехала в ЖК "Премьер" в квартиру пианиста Бывший владелец новой квартиры Ларисы Долиной оказался музыкантом в розыске

Москва8 сен Вести.Лариса Долина приобрела новое жилье в жилом комплексе "Премьер". Квартира обошлась примерно в 250 миллионов рублей и оформлена на дочь певицы Ангелину во избежание новых историй с мошенниками. Прежним владельцем этой квартиры был пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон, который сейчас объявлен в международный розыск, сообщает SHOT.

Сейчас Райхельсона обвиняют в мошенничестве на 5,1 млрд рублей у крупнейшего производителя титана в РФ, компании "ВСМПО-Ависма" говорится в сообщении

Игорь Райхельсон – музыкант, занимавшийся торговлей цветными металлами и титаном. Он был совладельцем компании Interlink Metals and Chemicals S.A.