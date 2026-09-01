SHOT: певица Долина приобрела новую элитную квартиру за 250 млн рублей SHOT: Лариса Долина купила элитную квартиру у Нескучного сада за 250 млн рублей

Москва1 сен Вести.Певица Лариса Долина приобрела новую квартиру в Москве за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что жилье было куплено в апреле этого года и оформлено на дочь Долиной.

Артистка перебралась в роскошный ЖК "Премьер" в Гагаринском районе Москвы. Стоимость квартир в доме на улице Фотиевой начинается от 200 миллионов рублей. Всего в ЖК премиум-класса 192 квартиры, две из которых совместили ради артистки говорится в публикации

По данным канала, дом находится недалеко от Нескучного сада. Поблизости есть яхт-клуб и набережная Москвы-реки.

Несмотря на то, что квартира скорее всего оформлена на дочь, живет там сама Лариса Долина – соседи сняли на видео, как она возвращается домой после концерта.