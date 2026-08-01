Москва1 авгВести.Певец Сергей Лазарев приобрел в Майами (штат Флорида, США) квартиру за $1 млн.
Об этом сообщает Mash. По данным источника, площадь жилья составляет 106,6 кв. м. Оно расположено на 10-м этаже элитного комплекса The Floridian Condo в районе Майами-Бич.
В квартире предусмотрены по две спальни и ванные комнаты, гостиная, кухня, а также балкон с видом на залив Бискейн.
Ранее стало известно, что Полина Лурье продает квартиру в московском районе Хамовники, которую она приобрела у певицы Ларисы Долиной.