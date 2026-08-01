Певец Лазарев купил в Майами квартиру за $1 млн

Лазарев приобрел в Майами недвижимость за $1 млн Певец Лазарев купил в Майами квартиру за $1 млн

Москва1 авг Вести.Певец Сергей Лазарев приобрел в Майами (штат Флорида, США) квартиру за $1 млн.

Об этом сообщает Mash. По данным источника, площадь жилья составляет 106,6 кв. м. Оно расположено на 10-м этаже элитного комплекса The Floridian Condo в районе Майами-Бич.

В квартире предусмотрены по две спальни и ванные комнаты, гостиная, кухня, а также балкон с видом на залив Бискейн.

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