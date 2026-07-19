Певице Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США Mash: Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США

Москва19 июл Вести.Певице Наташе Королевой повысили налог на квартиру в Соединенных Штатах из-за увеличения кадастровой стоимости. Теперь знаменитости необходимо платить около 3,7 тысячи долларов в год за элитные апартаменты во Флориде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2026 году кадастровая стоимость квартиры в округе Майами-Дейд была пересмотрена в сторону увеличения — с 216 тысяч до 230 тысяч долларов. При действующей налоговой ставке от 1,5% до 1,6% это привело к росту ежегодного налога до диапазона 3440–3670 долларов.

Недвижимость Королевой располагается в городе Санни-Айлс-Бич, который часто называют "маленькой Москвой" из-за большого числа русскоязычных жителей. Ее квартира площадью свыше 150 кв. м расположена на 14-м этаже и включает две спальни и столько же ванных комнат.

Рост налогового бремени частично сдерживают льготы для собственников: поправка Save Our Homes ограничивает ежегодное повышение оценочной стоимости жилья, а Homestead Exemption уменьшает налогооблагаемую базу. Однако эти преимущества могут перестать действовать уже в следующем году, что грозит дальнейшим увеличением налоговых платежей.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева заработала более 2 миллионов рублей на майских концертах.