Суд США арестовал апартаменты Игоря Крутого в Майами Mash: в США суд арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами

Москва25 июл Вести.В США суд наложил арест на квартиру композитора Игоря Крутого, которая расположена в Майами. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной стали обвинения в мошенничестве, которые против композитора выдвинули наследники миллиардера Олега Бурлакова.

Речь идет об апартаментах площадью 450 квадратных метров. Композитор приобрел эту недвижимость за 7,5 миллиона долларов, сейчас ее стоимость оценивается почти в 14 миллионов долларов, а содержание обходится примерно в 140 тысяч долларов в год.

Жилье расположено на частном острове в одном из самых дорогих районов, добраться туда можно либо на пароме, либо на вертолете.

Сложившаяся ситуация берет начало еще в 2017 году, когда Бурлаков собирался купить недвижимость через доверительный фонд, но в 2021-м он умер от коронавируса и сделка не завершилась. Позднее сестра и дочери покойного заявили, что средства были переданы, но право собственности они не получили.

Осенью 2025 года суд в СГША наложил на апартаменты арест. Сейчас дело приостановлено из-за решения вопросов о наследстве Бурлакова в Британии, Монако и Латвии.