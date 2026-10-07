Дочь Градского продолжит борьбу за исключение его вдовы из числа наследников

Дочь Градского планирует добиваться исключения его вдовы из наследства Дочь Градского продолжит борьбу за исключение его вдовы из числа наследников

Москва7 окт Вести.Дочь Народного артиста РФ Александра Градского Мария намерена обжаловать решение Московского областного суда, который не стал исключать из числа наследников композитора его вдову Марину Градскую (Коташенко). Об этом пишут РИА Новости.

Дети артиста пытаются доказать, что его последний брак был фиктивным.

Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации – будем добиваться исключения из наследников Марины Градской пояснил адвокат дочери артиста Федор Герасименко

В 2025 году аналогичный иск в суд подал сын композитора Даниил Градский. Он требовал признать вдову музыканта недостойным наследником, но кассационный суд оставил в силе право Марины Градской на имущество.