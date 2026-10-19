Москва19 октВести.Антонина Соседова, мать скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова, обратилась к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Об этом пишет KP.RUKP.RU.
Она является наследницей первой очереди.
Мама телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова обратилась к нотариусу. … Было подано заявление о вступлении в наследственное делонаписано в публикации
Наследственное дело было открыто.
Антонина Соседова стала единственной наследницей своего сына. Ее муж и отец скончавшегося журналиста умер 17 лет назад.