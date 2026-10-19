Мать Соседова обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела

Мать Соседова подала заявление о вступлении в наследственное дело Мать Соседова обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела

Москва19 окт Вести.Антонина Соседова, мать скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова, обратилась к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Об этом пишет KP.RUKP.RU.

Она является наследницей первой очереди.

Мама телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова обратилась к нотариусу. … Было подано заявление о вступлении в наследственное дело написано в публикации

Наследственное дело было открыто.

Антонина Соседова стала единственной наследницей своего сына. Ее муж и отец скончавшегося журналиста умер 17 лет назад.