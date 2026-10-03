Семью Сергея Соседова после его ухода из жизни атакуют мошенники Маму Сергея Соседова после его смерти атакуют мошенники

Москва3 окт Вести.Пожилая мать известного музыкального критика Сергея Соседова, Антонина Петровна, столкнулась с атаками телефонных мошенников сразу после трагической гибели своего сына, об этом сообщает KP.RU.

Несмотря на тяжелейшую утрату и колоссальное психологическое давление, женщина сохраняет бдительность и не поддается на уловки аферистов.

90-летняя Антонина Петровна Соседова следует правилу, которому ее научил младший сын Сережа - в квартиру посторонних не пускать, дверь никому не открывать. После похорон сына женщина перестала общаться с незнакомыми людьми по телефону, поэтому близкие скептически относятся к свежим интервью блогеров с Антониной Петровной говорится в материале

Звонящие детально информированы о ситуации. Они называют Антонине Петровне ее точный домашний адрес и другие персональные сведения, чтобы втереться в доверие. Мошенники представляются сотрудниками Министерства культуры и различных страховых компаний.

Антонина Петровна заявила, что остается начеку, сразу распознает обман и сбрасывает подозрительные вызовы, не позволяя себя обмануть.

Семья Соседовых была рядом с мамой на похоронах - 66-летний старший сын Владимир Соседов (он инженер, как и мама) с женой, внучка 39-летняя Наталья, внук 42-летний Алексей. У всех свои семьи, но с бабушкой на связи, и в случае необходимости готовы оказать помощь сообщает издание

На момент смерти Сергею Соседову было 58 лет. Он трагически погиб 23 сентября 2026 года в результате несчастного случая во время рабочей поездки в Якутию. Критик прилетел в город Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока - 2026".

В гостинице Нерюнгри Сергей Соседов оступился и упал с лестницы, сильно ударившись головой. От удара он сразу потерял сознание. Телеведущего оперативно доставили в местную больницу. Врачи экстренно провели операцию, однако спасти его жизнь не удалось - он скончался прямо на операционном столе. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали тяжелые последствия травмы головы. У него зафиксировали перелом основания черепа, обширное кровоизлияние и сильный отек мозга.

Музыкального критика похоронили 30 сентября 2026 года на Перепечинском кладбище в Подмосковье, где покоится его отец. Проститься с ним пришли многие российские знаменитости.