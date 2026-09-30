Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье На Перепечинском кладбище похоронили Сергея Соседова

Москва30 сен Вести.В среду, 30 сентября, музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ИС "Вести".

Ранее отмечалось, что в Большом траурном зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с журналистом.

Уточнялось, что Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха в возрасте 58 лет. Музыкальный критик приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай: Соседов упал с лестницы.