Королева, Кудрявцева и Глызин пришли на прощание с Сергеем Соседовым

Стало известно, кто из артистов пришел на прощание с Сергеем Соседовым Королева, Кудрявцева и Глызин пришли на прощание с Сергеем Соседовым

Москва30 сен Вести.В среду, 30 сентября, в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. В последний путь журналиста проводили его семья, друзья, поклонники и коллеги.

По данным "Ведомостей", на церемонии были замечены Лера Кудрявцева, Наташа Королева, Эдгард Запашный, Алексей Глызин, Александр Песков, Марат Чанышев, Игорь Наджиев, Вадим Такменев, Виктория Пьер-Мари и другие.

58-летний Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха. Музыкальный критик приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Он упал с лестницы и после умер.

Ранее сообщалось, что матери Сергея Соседова стало плохо на его похоронах на Перепечинском кладбище.