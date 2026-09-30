Москва30 сенВести.90-летняя мать скончавшегося музыкального критика Серея Соседова Антонина Соседова потеряла сознание на похоронах сына на Перепечинском кладбище. Об этом сообщает NEWS.ru.
С женщиной работают врачи, рядом дежурит реаниматолог.
Она доехала на Перепечинское кладбище, где захоронят Сергея. Прямо сейчас его могилу закапывают, после этого будет позволено пройти к могиле. Мать критика приводят в чувство в палатке в нескольких метрах от могилыотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что 58-летнего Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. До этого в Большом траурном зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с журналистом.