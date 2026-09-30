Матери Сергея Соседова стало плохо на его похоронах на Перепечинском кладбище

Матери Сергея Соседова стало плохо на похоронах сына Матери Сергея Соседова стало плохо на его похоронах на Перепечинском кладбище

Москва30 сен Вести.90-летняя мать скончавшегося музыкального критика Серея Соседова Антонина Соседова потеряла сознание на похоронах сына на Перепечинском кладбище. Об этом сообщает NEWS.ru.

С женщиной работают врачи, рядом дежурит реаниматолог.

Она доехала на Перепечинское кладбище, где захоронят Сергея. Прямо сейчас его могилу закапывают, после этого будет позволено пройти к могиле. Мать критика приводят в чувство в палатке в нескольких метрах от могилы отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что 58-летнего Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. До этого в Большом траурном зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с журналистом.