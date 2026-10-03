Москва3 окт Вести.Все имущество скончавшегося музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова унаследует его мать Антонина Петровна. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, Соседов вел скромный образ жизни и вкладывал сбережения в недвижимость.

В частности, он купил квартиру-студию около станции метро "Полежаевская" неподалеку от родительского дома, рассчитывая сдавать ее на пенсии в аренду и жить на эти средства. Теперь эта жилплощадь и остальное имущество отойдут его матери.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в якутском городе Нерюнгри в возрасте 58 лет. Музыкальный критик приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай: Соседов упал с лестницы.

Его похоронили на на Перепечинском кладбище в Подмосковье.