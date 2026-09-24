Москва24 сен Вести.Наследство музыкального критика Сергея Соседова, скоропостижно скончавшегося в Якутии 23 сентября, достанется его матери. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Михаил Пирогов.

По его словам, только родители и дети являются наследниками первой очереди, при условии отсутствия завещания.

Все имущество, включая московскую квартиру, авторские права и возможные доходы от телевизионной и журналистской деятельности, достанутся его матери, а не брату объяснил эксперт

Журналиста Сергея Соседова не стало на 59-м году жизни. В ряде источников утверждается, что перед смертью он упал с лестницы, директор отеля, в который он заселился, эту версию опроверг.