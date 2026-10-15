В Москве открыли наследственное дело критика Сергея Соседова Наследственное дело музыкального критика Сергея Соседова открыли в Москве

Москва15 окт Вести.Наследственное дело музыкального критика Сергея Соседова открыли в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, дело ведет один из столичных нотариусов.

Ранее сообщалось, что все имущество умершего критика и телеведущего достанется его матери Антонине Петровне. В частности, она получит квартиру-студию около станции метро "Полежаевская".

Сергей Соседов неожиданно умер в возрасте 58 лет. Он приехал в якутский город Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Там с ним произошел несчастный случай: критик упал с лестницы и ударился головой. Спасти его не смогли.