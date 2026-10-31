Москва31 окт Вести.Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала, что будет с наследством ее сына, в частности, с его дачей. Она поделилась этим в беседе с aif.ru.

По словам женщины, критик не оставил завещания, поэтому все его имущество перейдет по закону к ней и ее второму сыну Владимиру – старшему брату Сергея.

При этом известно, что у погибшего была дача в подмосковной деревне Митяево – там стоит небольшой деревянный дом на участке в восемь соток, без центрального водопровода и канализации. Объекты в этом районе стоят от 1,7 млн рублей.

На этой даче ничего такого, чему можно позавидовать, нет. Я туда раньше ездила, а сейчас уже не могу из-за здоровья, да и далеко это. Володя будет заниматься, брат Сережи поделилась Антонина Петровна

Матери Сергея Соседова 88 лет. Ранее сообщалось, что она не сможет прийти на могилу сына на сороковой день после его смерти из-за проблем со здоровьем.