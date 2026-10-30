Мать Сергея Соседова не сможет прийти на могилу сына на 40-й день из-за болезни Гипертония мешает матери Сергея Соседова посетить кладбище на сороковины

Москва30 окт Вести.Мать тележурналиста Сергея Соседова Антонина Петровна сообщила NEWS.ru, что не сможет прийти на могилу сына на сороковой день после его смерти из-за проблем со здоровьем. По словам 88-летней женщины, она страдает от гипертонии и повышенного давления.

Пенсионерка отметила, что почтит память сына дома молитвой и поминальной трапезой по православной традиции. Она добавила, что ее ежедневно поддерживает старший сын Владимир.

Ранее Антонина Соседова рассказывала, что не планирует устраивать публичные памятные вечера или писать книгу об умершем журналисте, предпочитая справляться с утратой в кругу семьи.