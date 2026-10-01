Мать Соседова пожаловалась на низкое давление после похорон Мать музыкального критика Соседова рассказала о самочувствии после похорон

Москва1 окт Вести.Мать Сергея Соседова Антонина Петровна пожаловалась на плохое самочувствие после похорон.

Девяностолетняя женщина пожаловалась на низкое давление. По ее словам, она находится дома и справляется с недомоганием самостоятельно.

Я дома, не в больнице. Вчера давление было высокое, а сегодня очень низкое. Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое. Пока нужно время, чтобы прийти в себя сказала она агентству

58-летнего музыкального критика похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье 30 сентября. До этого в Большом траурном зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с журналистом.

Ранее сообщалось, что Антонина Петровна потеряла сознание во время похорон сына. У нее поднялось давление во время процессии. Прибывшие на место медики оказали ей помощь и дали успокоительное.