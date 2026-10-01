Москва1 октВести.Мать Сергея Соседова Антонина Петровна пожаловалась на плохое самочувствие после похорон.
Девяностолетняя женщина пожаловалась на низкое давление. По ее словам, она находится дома и справляется с недомоганием самостоятельно.
Я дома, не в больнице. Вчера давление было высокое, а сегодня очень низкое. Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое. Пока нужно время, чтобы прийти в себясказала она агентству
58-летнего музыкального критика похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье 30 сентября. До этого в Большом траурном зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с журналистом.
Ранее сообщалось, что Антонина Петровна потеряла сознание во время похорон сына. У нее поднялось давление во время процессии. Прибывшие на место медики оказали ей помощь и дали успокоительное.