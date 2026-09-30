Москва30 сенВести.Заслуженная артистка РФ Наташа Королева появилась на церемонии прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Как сообщает NEWS.ru, певица отметила, что журналист был честным и хорошим человеком.
Он был честный, говорил все, что думает, это очень большая редкость в наше время. Я была в шоке, мне позвонил Вадик Токменев, он первый узнал, я не могла в это поверить. Я думала, может, разыграли. Я была прибитая <...> Такая нелепая смертьотметила Королева
Ранее сообщалось, что Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
Журналист ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы в Якутии.