Лера Кудрявцева рыдала на вокзале в Петербурге, узнав о смерти Соседова Королева рассказала о рыданиях Кудрявцевой на вокзале из-за смерти Соседова

Москва30 сен Вести.Певица Наташа Королева на церемонии прощания с Сергеем Соседовым рассказала о том, что была "как прибитая", узнав о его смерти, а телеведущая Лера Кудрявцева рыдала на вокзале в Петербурге, передает РИА Новости.

Сегодня в Москве прощаются с музыкальным критиком, который внезапно скончался после падения с лестницы. Ему было 58 лет.

Наташа Королева рассказала журналистам, что после того, как узнала о смерти Соседова, созвонилась с Кудрявцевой.

Я была прибитая. … Лера рыдает, сидит в Питере на вокзале. Это был, конечно, невероятный человек и такая нелепая смерть сказала певица

Она призналась, что сначала не поверила в случившееся – думала, что это розыгрыш.

Певец Алексей Глызин вспомнил, что его последний разговор с музыкальным критиком был из-за судейства конкурса, а пародист Александр Песков рассказал о планах на будущее, которые они обсуждали с Сергеем во время последней встречи.