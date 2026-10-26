Тайна наследства Соседова: семья музыкального критика готова принять его детей Двоюродная сестра Сергея Соседова предположила, что у него есть наследник

Москва26 окт Вести.Двоюродная сестра Сергея Соседова, скончавшегося 23 сентября в Якутии, Любовь Казанцева обнаружила таинственный венок на могиле музыкального критика. В интервью Андрею Малахову она предположила, что венок оставили возлюбленная Соседова и его сын, сообщает ИС "Вести".

На могиле музыкального критика и телеведущего появился таинственный венок, на лентах которого написано "От Анны и Феденьки".

Нет у нас в роду таких имен... Если бы была женщина с его ребенком, никто от нее не отказался бы, ее приняли в семью и рады были бы, что у него кто-то остался. Он о многом не успел нам рассказать. Про наследство мы ничего не знаем, что у него было, что у него осталось. Если бы были у него наследники, конечно, были бы рады. В первую очередь мама была бы очень рада сказал двоюродная сестра Сергея Соседова

Она также связала этот венок с неизвестной девушкой, которая приходила на могилу в день похорон музыкального критика, после того, как основная процессия закончилась. Девушка держала на руках малыша.

Девушка, которая приходила после похорон Сергея, если вы действительно существуете, давайте не будем прятаться, выходите с нами на связь сказала Любовь Казанцева

В одном из интервью Сергей Соседов признавался, что хотел бы иметь детей. Его коллега и подруга Олеся Сазыкина рассказала, как именно телеведущий хотел назвать своих детей.

Я помню, мы с ним делали сюжет. И он сказал: "Я бы с удовольствием назвал дочку Анной, а сына Федором поделилась она

Сергей Соседов скончался в городе Нерюнгри в результате несчастного случая. 25 сентября критик должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе, но 23 сентября упал с лестницы в местном отеле и скончался.

После обращения родственников погибшего глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти Сергея Соседова.