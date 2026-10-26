Подруга Соседова не исключила, что музыкального критика убили Подруга музыкального критика Соседова Сазыкина: я считаю, его отравили

Москва26 окт Вести.Коллега и подруга скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова Олеся Сазыкина считает, что его отравили. Соответствующее заявление она сделала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Человек не может упасть просто так с лестницы… Я считаю, что его действительно отравили, потому что он всегда говорил правду. Очень много людей его не любили за откровенность. И поэтому у него возникали определенные скандалы сказала Сазыкина

58-летний Соседов скончался 23 сентября после падения с лестницы в отеле в якутском городе Нерюнгри. В некоторых изданиях появлялась версия о том, что у него мог оторваться тромб. По данным других СМИ, к смерти привела травма головы, полученная при падении с лестницы.

Соседов должен был 25 сентября возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Позже организаторы конкурса решили посвятить ему это мероприятие.

Сергей Соседов - музыкальный критик, журналист и телеведущий.