Семья Соседова обратилась к главе СК для расследования дела о смерти критика Племянник Соседова обратился к главе СК с просьбой расследовать смерть критика

Москва26 окт Вести.Племянник Сергея Соседова Олег Казанцев обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование причин смерти музыкального критика. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

58-летний Соседов скончался 23 сентября после падения с лестницы в гостинице в якутском Нерюнгри. 25 сентября он должен был возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

За все время никто не звонил... от самого отеля, никаких соболезнований не было. Поэтому семья решила, что надо полететь, прояснить эту ситуацию рассказал племянник критика

Олег Казанцев отправился в Нерюнгри, чтобы лично поговорить с персоналом гостиницы. Однако сотрудники отказались давать комментарии и предоставлять видео с камер, расположенных на лестницы, где и упал Соседов.

Хотелось бы обратиться к Александру Бастрыкину, чтобы он этот вопрос взял на личный контроль сказал Казанцев

Племянник Соседова также подал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела по факту смерти музыкального критика и журналиста.