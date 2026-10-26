Бастрыкин взял на контроль расследование смерти критика Сергея Соседова Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти Сергея Соседова

Москва26 окт Вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти музыкального критика Сергея Соседова, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

С такой просьбой к главе СК обратились родственники погибшего. В эфире программы на одном из федеральных каналов, где обсуждались обстоятельства гибели критика, они выразили сомнение в полноте расследования. А гости в студии высказали предположение о возможных нарушениях требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение мужчины с лестницы.

Участники программы обращаются к главе Следственного комитета РФ с просьбой взять на контроль установление всех обстоятельств смерти сказано в сообщении

Раннее сообщалось, что Сергей Соседов скончался в городе Нерюнгри из-за несчастного случая. 25 сентября критик должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе, но 23 сентября упал с лестницы в местном отеле и скончался.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется дело о причинении смерти по неосторожности.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства представить доклад о ходе расследования дела, установленным обстоятельствам и по озвученным в эфире доводам.

Ранее сообщалось, что представители гостиницы, где произошла трагедия, отказались предоставлять родственникам Сергея Соседова видеозапись момента его падения.